«Солари сквозил мимо него». Орлов раскритиковал Дугласа Сантоса за матч со «Спартаком»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Эксперт отметил, что бразилец неоднократно давал вингерам «Спартака» делать подачи в штрафную.

— В первом тайме [плохо сыграли] два крайних защитника… Вот Дуглас Сантос — мимо него Солари сквозил постоянно. Для крайнего защитника самое опасное, если игрок, который против тебя действует и прокидывает мяч, ты не должен дать ему сделать передачу в штрафную. А Солари одну за одной делал… — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».