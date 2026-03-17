«Солари сквозил мимо него». Орлов раскритиковал Дугласа Сантоса за матч со «Спартаком»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Эксперт отметил, что бразилец неоднократно давал вингерам «Спартака» делать подачи в штрафную.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
— В первом тайме [плохо сыграли] два крайних защитника… Вот Дуглас Сантос — мимо него Солари сквозил постоянно. Для крайнего защитника самое опасное, если игрок, который против тебя действует и прокидывает мяч, ты не должен дать ему сделать передачу в штрафную. А Солари одну за одной делал… — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
