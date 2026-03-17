Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Солари сквозил мимо него». Орлов раскритиковал Дугласа Сантоса за матч со «Спартаком»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Эксперт отметил, что бразилец неоднократно давал вингерам «Спартака» делать подачи в штрафную.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— В первом тайме [плохо сыграли] два крайних защитника… Вот Дуглас Сантос — мимо него Солари сквозил постоянно. Для крайнего защитника самое опасное, если игрок, который против тебя действует и прокидывает мяч, ты не должен дать ему сделать передачу в штрафную. А Солари одну за одной делал… — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов допустил, что «Зенит» провалил первый тайм со «Спартаком» из-за «Краснодара»
