Главная Футбол Новости

Форвард «Сочи» Сантос: клуб останется в РПЛ, сейчас думаю только об этом

Форвард «Сочи» Сантос: клуб останется в РПЛ, сейчас думаю только об этом
Комментарии

Нападающий «Сочи» Густаво Сантос, который принадлежит «Краснодару», поделился мнением о жизни в России и текущей ситуации в чемпионате. Футболист высоко оценил страну и уровень чемпионата.

— Ты уже несколько месяцев в России. Какое у тебя мнение сложилось об этой стране?
— Здесь всё на высоком уровне. Уровень чемпионата, поддержка болельщиков. До этого мы видели, как российские команды всегда играли с командами европейского уровня, боролись. Конечно, всегда есть в чём прибавлять, но так можно сказать про любую лигу.

— Ты продолжаешь следить за чемпионской гонкой? Кто твой фаворит?
— Нет, я сейчас слежу только за «Сочи».

— Ты не следишь за «Краснодаром»?
— Нет, сейчас я игрок «Сочи».

— Кто будет чемпионом?
— «Сочи» останется в РПЛ, сейчас думаю только об этом клубе, — приводит слова Сантоса Metaratings.

В текущем сезоне «Сочи» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» со счётом 1:2. Команда Игоря Осинькина после 21-го тура занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. До зоны стыковых матчей 12 очков.

Материалы по теме
Роберт Морено — о работе в «Сочи»: поездка в Россию для меня — не провал
