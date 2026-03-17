Артём Борисов дал прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Артём Борисов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Челси». Встреча пройдёт в Лондоне сегодня, 17 марта. В первой игре парижане одержали победу со счётом 5:2.

«Главная проблема для «Челси» в том, что отыграть три мяча можно только в быстром и открытом рисунке, а это был, есть и будет самый удобный рисунок для «ПСЖ». Первый матч именно это и доказал, хотя очень многие высказывались в том смысле, что «Челси» отвечал ударом на удар — и вот, немного не повезло. Никто в Европе не любит и не провоцирует футбол без компактности так, как это делает «ПСЖ», потому что козыри «ПСЖ» — это скорость и техничный пас на любое расстояние. А у «Челси», возможно, выбыли оба правых защитника. Это так, деталь», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».