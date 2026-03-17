Гендиректор «Динамо» Мх: на Евсеева скоро обратят внимание топ-клубы, это не за горами

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с главным тренером Вадимом Евсеевым и возможным интересом к нему со стороны других клубов РПЛ. На данный момент «Динамо» под руководством Евсеева провело четыре матча, одержав три победы и потерпев одно поражение.

— Я понимал его кандидатуру, работал с ним. Он прилично развивается. Сейчас его тренерский багаж больше, чем был раньше. Он не боится работы, любит футбол. Мы выбрали Вадима Валентиновича — этим всё сказано.

— У него три победы в четырёх матчах. Если так пойдёт и дальше, не переживаете, что летом на него могут быть запросы от топ-клубов?

— Не переживаю. Знаю, о чём мы договорились с Вадимом Валентиновичем — даже не на бумаге, а просто пожали руки. Он всегда выполнит эти договорённости. Но подробности оставим не для прессы.

— Но у него прописаны отступные?

— Да, естественно. Но, я думаю, он останется с нами.

— Вы не удивлены тем, что топ-клубы до сих пор не обратили на него внимание?

— Я думаю, обратят. Это не за горами, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Вадим Евсеев возглавил «Динамо» в конце декабря 2025 года, при этом махачкалинский клуб выкупил специалиста у новороссийского «Черноморца» за 2,5 млн рублей. Контракт с тренером действует до лета 2027 года. За свою карьеру Евсеев работал в трёх клубах РПЛ: «Амкаре», «Уфе» и «Факеле». В последнем клубе он трудился с мая по сентябрь 2023 года.