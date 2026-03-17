Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери охарактеризовал Артёма Дзюбу, который в «Спартаке» назвал его «тренеришкой»

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери охарактеризовал эпатажного российского нападающего Артёма Дзюбу, с которым пересекался в московском «Спартаке». После разгромного поражения от «Динамо» (1:5) в 2012 году Дзюба на эмоциях назвал Эмери в интервью «тренеришкой».

— Осталась ли у вас обида на Артёма Дзюбу за период вашей совместной работы в «Спартаке» и за то, что тогда он называл вас «тренеришкой»?
— Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком, — приводит слова Унаи Эмери интернет-портал Sport24.

Напомним, сейчас Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». Также он успел поиграть за «Локомотив», «Зенит» и ряд других клубов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android