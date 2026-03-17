Орлов похвалил «Спартак» после матча с «Зенитом»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов похвалил московский «Спартак» по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра прошла на минувших выходных в Санкт-Петербурге. Москвичи уступили хозяевам со счётом 0:2. Геннадий Орлов отметил, что в финальной трети матча «Спартак» традиционно начинает играть хуже. Однако атака у красно-белых хорошая, заявил эксперт.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
— У «Спартака», уже было подмечено ранее, после 60-й минуты в каждом матче футболисты «садятся», сил не хватает. Но 60 минут они играют! Атака у них хорошая, они молодцы, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
