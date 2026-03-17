Тимур Лепсая: «Краснодар» без Кордобы — это слесарь без четырёх пальцев

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе в контексте проблем с реализацией у колумбийского форварда. В этом сезоне Кордоба провёл 19 матчей в рамках Мир РПЛ и забил девять мячей.

«Уровень его реализации — это не новость. Это знали все, и мы это знаем давным-давно. Но то влияние на игру, которое он производит, нивелирует все эти огрехи. Потому что «Краснодар» без Кордобы — это слесарь без четырёх пальцев. Это просто другая команда. Поэтому он может какой-то простой мяч не забить, но он [также] может из ничего создать такой момент, который никто больше в этой лиге создать не может», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».