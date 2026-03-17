«Милан» выставил Рафаэла Леау на трансфер после инцидента в матче с «Лацио» — LGdS

«Милан» принял решение выставить на трансфер 26-летнего вингера Рафаэла Леау. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ранее уход игрока был исключён, однако недавние действия португальца в матчах Серии А изменили мнение руководства клуба. Теперь «россонери» открыты для предложений по Леау.

Сумма отступных в контракте игрока составляет € 170 млн, но в клубе понимают, что такую сумму никто не заплатит. Поэтому «Милан» готов рассмотреть предложения от € 80 млн. Последней каплей для руководства клуба стал инцидент в матче с «Лацио», когда главный тренер Массимилиано Аллегри заменил Леау на 66-й минуте. Игрок отреагировал эмоционально, толкая товарищей по команде, которые пытались его успокоить.

В текущем сезоне Леау провёл 24 матча за «Милан», забив 10 голов и сделав три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 70 млн.