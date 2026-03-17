Стало известно условие, при котором «МЮ» купит нового левого защитника — The Sun

«Манчестер Юнайтед» купит нового левого защитника в том случае, если тренерский штаб команды сможет в полной мере переквалифицировать крайнего защитника Патрика Доргу в вингера. Об этом сообщает The Sun.

В следующем сезоне «красных дьяволов» с высокой долей вероятности ждёт более насыщенный игровой график, поскольку команда вернётся в международные турниры. Отмечается, что профильный латераль Люк Шоу может не выдержать такой интенсивности на фоне истории травм.

В нынешнем сезоне Патрик Доргу провёл 24 матча за манкунианцев, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.