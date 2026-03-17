«Зенит» был не готов». Григорян — о матче сине-бело-голубых со «Спартаком»

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Во-первых, «Зенит» всё-таки был не готов вот к этой идее «Спартака» (игре без форварда. — Прим. «Чемпионата»). И очень долго адаптировался. И, по сути дела, в первом тайме так и не адаптировался. Естественно, что в перерыве были внесены коррективы. Замена Глушенкова? Сложно объяснить. Буквально неделю назад я сказал, что «Зенит» держится на Глушенкове. И тут такая игра Макса… Конечно, подвёл он меня. Но сказать, что он играл плохо, нельзя, потому что он вообще не играл», — сказал Григорян в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» после 21 тура РПЛ занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой.