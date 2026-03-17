Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Зенит» был не готов». Григорян — о матче сине-бело-голубых со «Спартаком»

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Во-первых, «Зенит» всё-таки был не готов вот к этой идее «Спартака» (игре без форварда. — Прим. «Чемпионата»). И очень долго адаптировался. И, по сути дела, в первом тайме так и не адаптировался. Естественно, что в перерыве были внесены коррективы. Замена Глушенкова? Сложно объяснить. Буквально неделю назад я сказал, что «Зенит» держится на Глушенкове. И тут такая игра Макса… Конечно, подвёл он меня. Но сказать, что он играл плохо, нельзя, потому что он вообще не играл», — сказал Григорян в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» после 21 тура РПЛ занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой.

Материалы по теме
«Балтика» добилась своего? Добилась». Карпин — о потасовке между Талалаевым и Челестини
