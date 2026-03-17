Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Слот может быть уволен с поста тренера «Ливерпуля» после матча с «Галатасараем» — TEAMtalk

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот может покинуть пост уже завтра, 18 марта. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем» станет решающим для голландского специалиста, сообщает TEAMtalk.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
По информации источника, завтрашняя игра может стать последней для 47-летнего тренера на этом посту. Первый матч завершился победой турецкой команды со счётом 1:0. Доверие руководства к Слоту находится на низком уровне, и поражение в ответном матче приведёт к вылету «Ливерпуля» из турнира, что, скорее всего, станет причиной его увольнения.

Согласно источнику, в случае отставки Слота его немедленно заменит экс-игрок Стивен Джеррард. Легенда клуба готов взять на себя обязанности главного тренера и возглавить команду до конца сезона.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. Под его руководством команда провела 101 матч, одержав 62 победы, 16 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения. Действующий контракт Слота с клубом рассчитан до лета 2027 года.

