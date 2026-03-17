Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри придумал прозвище для капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша

Тьерри Анри придумал прозвище для капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высоко отозвался об уровне игры полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Если ты способен контролировать скорость своего мышления, то ты будешь быстрее всех на поле. У Бруну такого хоть отбавляй. Как я и говорил раньше, этот парень играет в футбол не ногами, а своим мышлением. На прошлых выходных [в матче с «Астон Виллой»] он снова это продемонстрировал. Во втором тайме он производил впечатление того самого ребёнка, который лучше всех в классе, Бруну принимал мяч и отдавал такие передачи, какие только хотел. Я называю его Брэйно Фернандеш (от английского brain – мозг. — Прим. «Чемпионата»), ведь этот парень действительно включает голову, находясь на поле, я просто в восторге!» — приводит слова Анри Sky Sports.

