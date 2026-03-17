Тьерри Анри придумал прозвище для капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высоко отозвался об уровне игры полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Если ты способен контролировать скорость своего мышления, то ты будешь быстрее всех на поле. У Бруну такого хоть отбавляй. Как я и говорил раньше, этот парень играет в футбол не ногами, а своим мышлением. На прошлых выходных [в матче с «Астон Виллой»] он снова это продемонстрировал. Во втором тайме он производил впечатление того самого ребёнка, который лучше всех в классе, Бруну принимал мяч и отдавал такие передачи, какие только хотел. Я называю его Брэйно Фернандеш (от английского brain – мозг. — Прим. «Чемпионата»), ведь этот парень действительно включает голову, находясь на поле, я просто в восторге!» — приводит слова Анри Sky Sports.