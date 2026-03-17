Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него не самая маленькая зарплата». Лепсая — о возможном отъезде Сперцяна в Европу

Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая предположил, может ли капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян покинуть кубанский клуб летом ради перехода в европейский клуб.

«Я скажу так: станут они чемпионами или не станут, всё равно всё будет зависеть от предложения, которое поступит, и от желания Эдика. У него не самая маленькая зарплата. И мало кто в Европе может себе её позволить. И дёшево его никто не отдаст. Ценник на Сперцяна? 15+», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Эдуард Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». В этом сезоне 25-летний футболист провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

Материалы по теме
«Балтика» добилась своего? Добилась». Карпин — о потасовке между Талалаевым и Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android