«У него не самая маленькая зарплата». Лепсая — о возможном отъезде Сперцяна в Европу

Футбольный функционер Тимур Лепсая предположил, может ли капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян покинуть кубанский клуб летом ради перехода в европейский клуб.

«Я скажу так: станут они чемпионами или не станут, всё равно всё будет зависеть от предложения, которое поступит, и от желания Эдика. У него не самая маленькая зарплата. И мало кто в Европе может себе её позволить. И дёшево его никто не отдаст. Ценник на Сперцяна? 15+», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Эдуард Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». В этом сезоне 25-летний футболист провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.