Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Рио Фердинанд назвал наиболее подходящего тренера для «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд уверен, что тренер «красных дьяволов» Майкл Кэррик должен быть утверждён в своей должности на постоянной основе.

«Кого ещё вы могли бы увидеть и сказать: «Это тот самый человек!» — более квалифицированный, чем Майкл Кэррик? Какие альтернативные варианты вы ни приведёте, всегда будет место для знака вопроса. Луис Энрике знает английскую Премьер-лигу? Сможет ли он адаптироваться и заставить команду работать?

Кэррик отвечает на любые вопросы о команде. Достаточно ли хороши футболисты? Да, вполне. Их просто нужно было лучше тренировать. Я как-то услышал, что Кэррику якобы не хватает харизмы, ведь его послематчевые интервью не такие яркие. Но для Кэррика нет ничего нового: я видел, как он брал самые престижные трофеи, а также те моменты, когда нас побеждали в финалах.

Единственное, что его может встревожить, это его дом и гараж. После пары пинт пива. Он любитель гаража? Просто безумец!» — сказал Фердинанд в свежем выпуске своего YouTube-канала Rio Ferdinand Presents.

