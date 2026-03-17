Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Будут кусаться». Разживин — о матче Лиги чемпионов «Спортинг» — «Будё-Глимт»

«Будут кусаться». Разживин — о матче Лиги чемпионов «Спортинг» — «Будё-Глимт»
Комментарии

Комментатор Окко Павел Разживин высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между норвежским «Будё-Глимт» и лиссабонским «Спортингом». Игра пройдёт сегодня, 17 марта. Первый матч завершился победой «Будё-Глимт» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Будё-Глимт», норвежцы показали очень сильную игру и с очень серьёзным заделом едут на ответный матч в Лиссабон. Не знаю, удастся ли португальцам сотворить сенсацию, но ясно одно — «Спортинг» просто так сдаваться не будет. Не забываем, что они по итогам общего этапа попали в топ-8, выиграли все четыре домашних матча, в том числе у «ПСЖ». «Спортинг» будет до последнего кусаться. Вернутся Араухо, Гонсалвеш, которые пропускали первую игру из-за дисквалификации. Конечно же, домашние стены помогают. А ещё у «Спортинга» исторически хорошая серия против норвежских клубов дома. В трёх предыдущих матчах в Португалии «Спортинг» побеждал, возможно, это случится и сейчас, вопрос только — с каким счётом, надо отыгрывать разницу.

«Будё-Глимт» однозначно будет играть в свой футбол, команда раскрепостилась после уверенных побед в общем этапе, победы над «Интером». Тренер выстроил потрясающий коллектив, который играет в агрессивный футбол с высоким прессингом, вертикальными контратаками, которые не раз огорчали большие команды. «Будё» едет с большим преимуществом в счёте в надежде продолжить свою норвежскую сказку, а «Спортинг» попытается сотворить свою», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

