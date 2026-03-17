Финалист чемпионата мира — 2014 Серхио Ромеро завершил карьеру — Кристофанелли

Бывший голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро завершил карьеру в возрасте 39 лет. Об этом сообщает журналист Феде Кристофанелли в социальной сети X.

По данным источника, экс-футболист хочет продолжить свой профессиональный путь в качестве главного тренера одной из команд, роль тренера вратарей его не интересует. Отмечается, что Ромеро уже сформировал штат помощников. У начинающего специалиста было несколько предложений, но он их отклонил, поскольку по семейным причинам на данный момент не желает покидать Буэнос-Айрес.

На протяжении игровой карьеры Ромеро выступал за «Сампдорию», «Манчестер Юнайтед», «Бока Хуниорс» и другие команды. В составе аргентинской сборной футболист брал серебряные медали чемпионата мира — 2014.