Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Вчера (0) Сегодня (0) Завтра (0)
L'Equipe предположил, выйдет ли Сафонов в стартовом составе на ответный матч ЛЧ с «Челси»

Комментарии

Французское издание L'Equipe предполагает, что российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в основной состав парижан также могут войти Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Баркола и Усман Дембеле.

Первый матч между командами состоялся 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:2. Ответная встреча пройдёт сегодня, 17 марта. Начало — в 23.00 мск.

Матвей Сафонов перешёл в парижский клуб в 2024 году за € 20 млн. В первом сезоне за французский топ-клуб россиянин провёл 17 матчей. В текущем сезоне голкипер появлялся на поле в 14 встречах, пропустив 17 мячей и в пяти из них сыграв «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».

