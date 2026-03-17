L'Equipe предположил, выйдет ли Сафонов в стартовом составе на ответный матч ЛЧ с «Челси»

Французское издание L'Equipe предполагает, что российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

По информации источника, в основной состав парижан также могут войти Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Баркола и Усман Дембеле.

Первый матч между командами состоялся 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:2. Ответная встреча пройдёт сегодня, 17 марта. Начало — в 23.00 мск.

Матвей Сафонов перешёл в парижский клуб в 2024 году за € 20 млн. В первом сезоне за французский топ-клуб россиянин провёл 17 матчей. В текущем сезоне голкипер появлялся на поле в 14 встречах, пропустив 17 мячей и в пяти из них сыграв «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».