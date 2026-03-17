Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Ливай Гарсия раскрыл, что изменилось в «Спартаке» при Хуане Карседо

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, что изменилось в московском клубе при новом главном тренере первой команды Хуане Карседо. Испанец возглавил красно-белых этой зимой. Ранее «Спартак» тренировал серб Деян Станкович.

— Что изменилось в команде с приходом Хуана Карлоса Карседо и его штаба?
— Если говорить об атмосфере, тренер уделяет ей особое внимание, стало больше сплачивающих мероприятий. А что касается тактики, то мы стремимся действовать максимально интенсивно, коллективно атаковать и обороняться. Продолжаем отрабатывать нюансы, а для этого нужно время. Впереди, как мне кажется, наш стиль становится более конкретным. Чаще следуют навесы в штрафную на форвардов, активнее используем забросы в свободное пространство. И, конечно, стараемся извлекать максимум пользы из стандартов. Делаем в этом плане большую работу на тренировках, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

