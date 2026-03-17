Зинедин Зидан посетил тренировку футболистов «Марселя» — La Provence

Экс-футболист сборной Франции Зинедин Зидан посетил тренировку игроков «Марселя» перед матчем 27-го тура Лиги 1 с «Лиллем». Об этом сообщает La Provence.

Футболисты провансальцев для улучшения взаимопонимания в коллективе занимались паделом на территории тренировочного комплекса, основателем которого является сам Зидан. В соцсетях пресс-служба «Олимпика» назвала легенду футбола «самым известным марсельцем в мире». Ранее Зидан признался, что всегда мечтал поиграть за эту команду и жалеет, что этого так и не произошло.

В качестве тренера «Реала» Зинедин Зидан является двукратным чемпионом Испании, он дважды с командой выигрывал Суперкубок страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.