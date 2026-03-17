Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Шнякин: совершенно неудивительно, что Соболев выигрывает конкуренцию у Дурана

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Джоне Дуране. По словам Шнякина, колумбиец сыграл лениво в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Напомним, Дуран присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно на правах полугодовой аренды из «Аль-Насра».

«Честно говоря, когда вышел Дуран… Это… Вы видели, как он двигался? Настолько лениво, настолько невовлечённо. И мне совершенно неудивительно, что Соболев выигрывает эту борьбу (за место в основе. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Шнякин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» после 21 тура РПЛ занимает второе место в турнирной таблице.

