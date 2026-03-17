Главный тренер сборной Мали поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией. Игра состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Очень рад сыграть против такой сильной страны, как Россия. Много лет я ждал этой игры, возможно, время не совсем подходящее для нас. После Кубка Африки это будет очень сложный матч. У России сильная команда и хороший тренер. Мы следили за их матчами в последние годы, и я впечатлён их качеством. Я вообще фанат российского футбола. С 1982 года я внимательно слежу за национальной командой и даже за клубным футболом», — сказал Саинтфит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кроме того, сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Никарагуа 27 марта в Краснодаре.