Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Ливай Гарсия рассказал, как относится к тому, что мало играет при Карседо

Ливай Гарсия рассказал, как относится к тому, что мало играет при Карседо
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, как относится к тому, что мало играет при новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо. В весенней части сезона Гарсия провёл на поле 26 минут в трёх матчах Мир РПЛ.

— Во всех встречах, которые мы провели после зимних сборов, ты выходил на замену в концовках. Как относишься к тому, что пока не имеешь много игрового времени?
— С полным уважением отношусь к решению тренера. Буду продолжать работать, чтобы приносить пользу команде, когда придет моё время. Я уже год в «Спартаке», было много взлётов и падений, у нас высокая конкуренция. Но я адаптировался и понимаю, что точно могу давать команде больше, чем получается сейчас. Мы классно поработали на сборах, ещё лучше узнали друг друга, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
«Балтика» добилась своего? Добилась». Карпин — о потасовке между Талалаевым и Челестини
Комментарии
