«Табак для кальяна стал дороже». Жирков высказался о росте цен в России

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о росте цен в стране. Он посетовал, что подорожали продукты, одежда и табак для кальяна.

— Сколько рублей вы тратите в месяц?

— Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна… И в магазин одежды сходить дорого!

— Знаете, кстати, сколько стоит игровая футболка «Динамо»?

— 10 990 рублей. Мне товарищ, фотограф сборной России, сказал, что на каком-то сайте покупает реальные футболки игроков по £ 150. Примерно 17-18 тысяч рублей за майку, в которой выступал футболист! Он покупал мою из «Челси». Так дёшево! Футболка Аленичева, кстати, так же стоила, — приводит слова Юрия Жиркова «Спорт-экспресс».