Филимонов прокомментировал присутствие бывших армейцев в руководстве «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о присутствии бывших работников ЦСКА в руководстве красно-белых.

— Вы говорили про потерю спартаковского духа, а с осени прошлого года ведущие позиции в руководстве красно-белых занимают бывшие армейцы. Что вы об этом думаете?

— Я об этом ничего не думаю. И я никак к этому не отношусь. Я же не в клубе. Поэтому мне тут сказать нечего. Хотя знаете, в своё время Константин Иванович Бесков же работал в «Спартаке», хотя был динамовцем. А раньше противостояние «Спартака» с «Динамо» было принципиальнее, чем с ЦСКА. В то время было по-другому, — приводит слова Филимонова Legalbet.

Сергей Некрасов занимает пост генерального директора «Спартака» с октября 2025 года. Ранее в интернете появились фотографии Некрасова в символике ЦСКА. Андрей Мовсесьян, бывший спортивный директор ЦСКА, с октября прошлого года также работает в «Спартаке» в должности заместителя генерального директора по российскому направлению.