Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филимонов прокомментировал присутствие бывших армейцев в руководстве «Спартака»

Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о присутствии бывших работников ЦСКА в руководстве красно-белых.

— Вы говорили про потерю спартаковского духа, а с осени прошлого года ведущие позиции в руководстве красно-белых занимают бывшие армейцы. Что вы об этом думаете?
— Я об этом ничего не думаю. И я никак к этому не отношусь. Я же не в клубе. Поэтому мне тут сказать нечего. Хотя знаете, в своё время Константин Иванович Бесков же работал в «Спартаке», хотя был динамовцем. А раньше противостояние «Спартака» с «Динамо» было принципиальнее, чем с ЦСКА. В то время было по-другому, — приводит слова Филимонова Legalbet.

Сергей Некрасов занимает пост генерального директора «Спартака» с октября 2025 года. Ранее в интернете появились фотографии Некрасова в символике ЦСКА. Андрей Мовсесьян, бывший спортивный директор ЦСКА, с октября прошлого года также работает в «Спартаке» в должности заместителя генерального директора по российскому направлению.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android