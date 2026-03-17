Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев: молодёжь ЦСКА снизила к себе требования

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о плохих результатах ЦСКА в весенней части сезона. После возобновления сезона армейцы проиграли три матча подряд в Мир РПЛ. Команда Фабио Челестини опустилась на пятое место в турнирной таблице.

«ЦСКА прошёл очень уверенно и грамотно до зимнего перерыва. Обратил внимание, что в команде много молодёжи. Мне кажется, мололёжь снизила к себе требования, думая, что на таком запале пройдут весь чемпионат. Однако такого не бывает.

В первом круге ты можешь сыграть в один футбол, но во втором круге команды будут уже по-другому настраиваться. Это сейчас ЦСКА чуть опустился на пару позиций, однако до этого они шли в лидерах. Теперь настрой соперников стал совершенно другим», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Главное о кризисе ЦСКА. Дело не только в трансферах
