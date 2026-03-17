Григорян — о Талалаеве: к психиатру идти нельзя, потому что можно там остаться

Российский тренер Александр Григорян высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ.

«Послушайте, это такое дело… Вообще, психотропное состояние эмоционального тренера всегда малоконтролируемо. Это я вам точно говорю. И я вам точно говорю, Бабаев, наверное, не понимает (гендиректор ЦСКА посоветовал Талалаеву обратиться к психотерапевту. — Прим. «Чемпионата»), вот в этом состоянии, в котором Андрей Викторович находится — в ресурсном состоянии — нельзя идти к психотерапевту. Потому что можно там остаться.

Вопрос в другом. Что как бы каждый по-разному может себя [вести]… Сергей Богданович всегда находится в состоянии Христа. Но просто они разные. Разные», — сказал Григорян в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».