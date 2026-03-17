Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Дмитрий Черышев: я очень хорошо знаю Карседо — это не тренер для «Спартака»

Российский специалист Дмитрий Черышев высказался о главном тренере московского «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

«Я очень хорошо знаю Карседо. Мы вместе работали в «Севилье», когда он был в штабе Эмери. Очень грамотный специалист, уделяет много внимания тактике, особенно в оборонительных функциях. Поскольку я его хорошо знаю, по мне, это не тренер для «Спартака».

Я не хочу говорить о нём плохо. Он с «Пафосом» выиграл чемпионат, довёл команду до Лиги чемпионов, где они заработали достаточно денег для клуба. Есть одно «но». «Спартак» — это совсем другая игра. Болельщики требуют атакующих и комбинационных действий. «Спартаку» нужен другой тренер, но сейчас только начало чемпионата и работы Карседо.

Сейчас главная работа — грамотно построить оборонительные функции, после чего потихоньку наладить атакующие действия. В атаке «Спартака» есть весёлые ребята, которые могут создать проблемы любому клубу. Сейчас у Карседо скомканная работа, потому что прошло мало времени. Много нюансов, над которыми тренерский штаб и футболисты работают», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Дмитрий Черышев: молодёжь ЦСКА снизила к себе требования
