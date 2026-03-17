«Талалаев не прав, Кармо не прав ещё больше». Лепсая — о стычке в матче «Балтика» — ЦСКА

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек армейцев Энрике Кармо шёл исполнять аут. Кармо толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев.

«Андрей Викторович точно не прав. В этой ситуации он не прав. Но при всём при этом Кармо ещё больше не прав. Ну нельзя трогать тренера! Есть же такое понятие», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».