Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Талалаев не прав, Кармо не прав ещё больше». Лепсая — о стычке в матче «Балтика» — ЦСКА

Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек армейцев Энрике Кармо шёл исполнять аут. Кармо толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев.

«Андрей Викторович точно не прав. В этой ситуации он не прав. Но при всём при этом Кармо ещё больше не прав. Ну нельзя трогать тренера! Есть же такое понятие», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Балтика» добилась своего? Добилась». Карпин — о потасовке между Талалаевым и Челестини
