Флик допустил, что «Барселона» станет последней командой в его тренерской карьере

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не стал исключать, что работа в стане сине-гранатовых станет последней в его тренерской карьере.

«Я не думаю об уходе в другой клуб или о чём-то подобном. Возможно, «Барселона» станет моим последним клубом и моей последней работой в карьере. Я очень счастлив в «Барселоне», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

61-летний специалист возглавил «Барселону» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Флика с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ранее СМИ сообщали, что немецкий специалист продлит контракт с сине-гранатовыми до 2028 года. При Флике «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании (дважды).

