The Athletic составил список самых недооценённых футболистов мирового футбола

Аналитики авторитетного издания The Athletic составили список самых недооценённых футболистов мирового футбола. Всего в него вошли 18 игроков.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид).

2. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»).

3. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

4. Жоау Невеш («ПСЖ»).

5. Станислав Лоботка («Наполи»).

6. Гарри Кейн («Бавария»).

7. Майкл Олисе («Бавария»).

8. Александар Павлович («Бавария»).

9. Доменико Берарди («Сассуоло»).

10. Дейли Блинд («Жирона»).

11. Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»).

12. Миккель Дамсгор («Брентфорд»);

13. Эрик Гарсия («Барселона»).

14. Виктор Осимхен («Галатасарай»).

15. Джордан Пикфорд («Эвертон»).

16. Юрриен Тимбер («Арсенал»).

17. Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»).

18. Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).