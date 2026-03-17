Главная Футбол Новости

«Уже руки опускаются». Тимур Гурцкая — о судействе в РПЛ

«Уже руки опускаются». Тимур Гурцкая — о судействе в РПЛ
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о судействе в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Удалений очень много. К сожалению огромному, честно, уже руки опускаются просто говорить о судействе. Но нет, будем бороться, руки не опустим. Понимаешь, что противно? Заканчивается игра, и мы не говорим о том, что кто-то хорошо сыграл, какая-то комбинация или передача, мы всё время говорим про судей», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В 21-м туре РПЛ «Краснодар» вырвал победу у «Сочи» (2:1) благодаря пенальти на 90+5-й минуте. «Зенит одолел «Спартак» (2:0), забив оба гола с пенальти. В первом тайме матча «Ростов» — «Динамо» (0:1) с поля были удалены по одному игроку в составе обеих команд. Игра «Балтика» — ЦСКА (1:0) завершилась потасовкой и удалением двух главных тренеров.

Во встрече «Акрона» с «Ахматом» (1:1) удалили хавбека гостей Исмаэла Силву и отменили гол форварда тольяттинцев Артёма Дзюбы. «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (3:0), открыв счёт с пенальти, а «Локомотив» уступил «Рубину» (0:3), играя больше тайма вдесятером.

