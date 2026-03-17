The Sun назвал пять трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на лето

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать двух полузащитников, чтобы компенсировать предстоящий уход Каземиро. Также клуб рассматривает возможность приобретения центрального защитника, если не удастся договориться о новом контракте с Гарри Магуайром. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» включили полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали в трансферный список на лето. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к ещё четырём футболистам из АПЛ: Адаму Уортону («Кристал Пэлас»), Эллиоту Андерсону («Ноттингем Форест»), Карлосу Балеба («Брайтон») и Алексу Скотту («Борнмут»).

Материалы по теме Рио Фердинанд назвал наиболее подходящего тренера для «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: