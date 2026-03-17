Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
В ФИФА ответили на вопрос о возможном переносе матчей сборной Ирана из США

В Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердили, что поддерживают связь с Ираном, и ответили на вопрос о возможном переносе их матчей на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику. Ранее о наличии подобных переговоров сообщил глава иранской футбольной федерации Мехди Тадж.

«ФИФА находится в постоянном контакте со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения планирования чемпионата мира по футболу 2026 года. ФИФА рассчитывает на то, что все участвующие команды будут соревноваться в соответствии с расписанием матчей, объявленным 6 декабря 2025 года», — сказал представитель ФИФА для The Athletic.

Сборная Ирана прошла отбор в Азии и попала в группу G, где также находятся Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Иран должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем – с Египтом в Сиэтле.

