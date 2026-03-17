Футболист «Балтики» Мендель выбыл на несколько недель из-за травмы
Поделиться
Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель выбыл на несколько недель из-за травмы, полученной в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'
«По итогам матча с ЦСКА у Андрея Менделя диагностирован полный вывих плечевого сустава. Ожидается, что игрок пропустит не менее трёх недель
Желаем здоровья Андрюхе и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении «Балтики» в телеграм-канале.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.
После 21 тура «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.
Комментарии
- 17 марта 2026
-
19:10
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:12
-
18:12
-
18:12
-
18:03
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:45
-
17:37
-
17:27
-
17:21
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:05