Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Спартака» Промес признал, что ударил своего двоюродного брата ножом — AD

Экс-футболист «Спартака» Промес признал, что ударил своего двоюродного брата ножом — AD
Кэрри Кнопс, адвокат бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщил, что футболист признался в нанесении удара ножом своему двоюродному брату. Об этом сообщает AD.

Сообщается, Кнопс подтвердил, что конфликт между родственниками начался из-за кражи фамильных драгоценностей. В какой-то момент произошла драка, в ходе которой «мистер Промес нанёс один удар перочинным ножом».

При этом Кнопс подчеркнул, что Промес не имеет никакого отношения к торговле запрещёнными веществами, в чём его также обвиняют.

Напомним, в конце июня минувшего года экс-нападающий красно-белых был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.

