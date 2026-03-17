Ливай Гарсия: «Динамо» с новым тренером сейчас на ходу, но ничего ещё не решено

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия оценил вероятность камбэка красно-белых в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена». В первой встрече бело-голубые победили со счётом 5:2.

— Тебе в карьере удавалось совершать подобные камбэки со своими командами?

— Пока нет. Пусть предстоящий матч станет первым таким опытом. В гостевой игре я вышел на замену, когда счёт был уже 1:4. Со стороны смотреть за столь неудачным отрезком во втором тайме было ещё сложнее. Ведь ничто не предвещало такого поворота. Не могу объяснить, что произошло. Да и какой сейчас в этом смысл? Нам нужно сосредоточиться на камбэке. «Динамо» с новым тренером сейчас на ходу, но ничего ещё не решено.

— В самой концовке ты пробил в «крестовину», а Мартинс добил мяч в сетку.

— Да, будет здорово, если именно этот гол в самом конце матча поможет нам в итоге исправить положение. Никогда нельзя останавливаться раньше времени, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».