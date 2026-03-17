Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливай Гарсия: «Динамо» с новым тренером сейчас на ходу, но ничего ещё не решено

Комментарии

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия оценил вероятность камбэка красно-белых в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена». В первой встрече бело-голубые победили со счётом 5:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
— Тебе в карьере удавалось совершать подобные камбэки со своими командами?
— Пока нет. Пусть предстоящий матч станет первым таким опытом. В гостевой игре я вышел на замену, когда счёт был уже 1:4. Со стороны смотреть за столь неудачным отрезком во втором тайме было ещё сложнее. Ведь ничто не предвещало такого поворота. Не могу объяснить, что произошло. Да и какой сейчас в этом смысл? Нам нужно сосредоточиться на камбэке. «Динамо» с новым тренером сейчас на ходу, но ничего ещё не решено.

— В самой концовке ты пробил в «крестовину», а Мартинс добил мяч в сетку.
— Да, будет здорово, если именно этот гол в самом конце матча поможет нам в итоге исправить положение. Никогда нельзя останавливаться раньше времени, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android