Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Не буду на это отвечать». Родри — о возможном уходе из «Манчестер Сити» летом

«Не буду на это отвечать». Родри — о возможном уходе из «Манчестер Сити» летом
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри отказался говорить на тему своего возможного ухода из клуба по окончании сезона.

«Я не буду на это отвечать. Сейчас самое время подумать о том, что у нас есть на данный момент – вместе с моей командой, о моём сезоне, в котором ещё много матчей, а дальше посмотрим», — приводит слова Родри инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

29-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 26 игр во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

