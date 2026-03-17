Андрей Тихонов считает, что Аршавин входит в топ-3 игроков в истории российского футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о месте экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина в истории отечественного футбола.

— Послушайте, Андрей Аршавин — очень популярный человек, мне до него очень далеко. Человек очень много поиграл в большом клубе и считает себя лучшим футболистом определённых годов.

– А вы?

– Послушайте, мы всего лишь навсего восемь раз выиграли чемпионство и играли в Лиге чемпионов пять или шесть лет.

– Андрей Аршавин — лучший или не лучший игрок в истории российского футбола?

– Один из лучших, один из лучших.

– Он входит в топ-10 игроков?

– Он входит в топ-3, — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале Fonbet.

