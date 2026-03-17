Андрей Тихонов считает, что Аршавин входит в топ-3 игроков в истории российского футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о месте экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина в истории отечественного футбола.
— Послушайте, Андрей Аршавин — очень популярный человек, мне до него очень далеко. Человек очень много поиграл в большом клубе и считает себя лучшим футболистом определённых годов.
– А вы?
– Послушайте, мы всего лишь навсего восемь раз выиграли чемпионство и играли в Лиге чемпионов пять или шесть лет.
– Андрей Аршавин — лучший или не лучший игрок в истории российского футбола?
– Один из лучших, один из лучших.
– Он входит в топ-10 игроков?
– Он входит в топ-3, — сказал Тихонов в видео на YouTube-канале Fonbet.
