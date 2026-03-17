«Не знаю, как объяснить происходящее». Жоао Виктор — о серии ЦСКА из четырёх поражений

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил на вопрос о причинах четырёхматчевой серии поражений у красно-синих в Мир РПЛ. При этом на этом отрезке армейцы победили «Краснодар» во встрече полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

– Что происходит с ЦСКА в чемпионате? В Кубке был шикарный матч с «Краснодаром», а в лиге – уже четыре поражения подряд...

– Я тоже не знаю, как объяснить происходящее. Думаю, мы не можем воспользоваться теми возможностями, которые у нас возникают. И это немного усложняет ситуацию. Я считаю, что чемпионат — это турнир, где мы не имеем права проигрывать. После четырёх поражений подряд стать чемпионами теперь практически невозможно, потому что другие команды выиграли и отрыв вырос до 10 очков. Так что теперь всё становится для нас намного сложнее, — приводит слова Виктора Metaratings.

После 21 тура в РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место. В следующем матче чемпионата красно-синие сыграют с махачкалинским «Динамо» (21 марта).

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: