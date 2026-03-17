Фернандиньо: у «Ман Сити» есть шанс войти в историю в матче с «Реалом»

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что у «горожан» есть шанс войти в историю в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 17 марта, и начнётся в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.

«Сити» может это сделать. Конечно, после прошлой недели это непростая задача, но самое главное — верить. Нужно верить с первого момента и до конца. Иногда кто-то принимает неверные решения, однако мы должны сосредоточиться на следующем шаге и двигаться дальше. В этом и заключается смысл игры за «Сити», и у игроков сегодня вечером есть возможность войти в историю.

Физически это тяжело, но настрой на то, чтобы продолжать двигаться вперёд, никогда не сдаваться и стараться подстёгивать всех на поле, означает, что мы будем верить до конца. В большинстве случаев, когда я возвращался в строй, главным было верить в себя, и сегодня вечером мы должны это сделать. Очень важно, чтобы трибуны поддерживали команду и создавали хорошую атмосферу. Это даёт сопернику понять, что его ждёт нелёгкая жизнь, и я думаю, что вместе мы сможем добиться успеха.

[Бернарду Силва и Родри] понимают важность этой игры и необходимость показать достойную игру против одной из лучших команд мира. У них есть опыт, они уже выступали на этом уровне, и они станут очень важной частью команды, чтобы направлять молодых ребят, подталкивать их вперёд», — приводит слова Фернандиньо сайт «Манчестер Сити».