Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фернандиньо: у «Ман Сити» есть шанс войти в историю в матче с «Реалом»

Комментарии

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что у «горожан» есть шанс войти в историю в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 17 марта, и начнётся в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сити» может это сделать. Конечно, после прошлой недели это непростая задача, но самое главное — верить. Нужно верить с первого момента и до конца. Иногда кто-то принимает неверные решения, однако мы должны сосредоточиться на следующем шаге и двигаться дальше. В этом и заключается смысл игры за «Сити», и у игроков сегодня вечером есть возможность войти в историю.

Физически это тяжело, но настрой на то, чтобы продолжать двигаться вперёд, никогда не сдаваться и стараться подстёгивать всех на поле, означает, что мы будем верить до конца. В большинстве случаев, когда я возвращался в строй, главным было верить в себя, и сегодня вечером мы должны это сделать. Очень важно, чтобы трибуны поддерживали команду и создавали хорошую атмосферу. Это даёт сопернику понять, что его ждёт нелёгкая жизнь, и я думаю, что вместе мы сможем добиться успеха.

[Бернарду Силва и Родри] понимают важность этой игры и необходимость показать достойную игру против одной из лучших команд мира. У них есть опыт, они уже выступали на этом уровне, и они станут очень важной частью команды, чтобы направлять молодых ребят, подталкивать их вперёд», — приводит слова Фернандиньо сайт «Манчестер Сити».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android