Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Sport.es раскрыл позицию «Барселоны» по будущему Канселу

«Барселона» с высокой долей вероятности подпишет крайнего защитника Жоау Канселу, если он договорится о досрочном расторжении контракта с «Аль-Хилялем», заканчивающегося летом 2027 года. В январе 31-летний футболист перешёл в стан сине-гранатовых на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Канселу готов отказаться от выгодных условий в саудовском клубе ради перехода в «Барселону». Сине-гранатовые также рассчитывают на португальца как на игрока обоймы команды.

В нынешнем сезоне за «блауграну» защитник провёл 10 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Флик допустил, что «Барселона» станет последней командой в его тренерской карьере

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

