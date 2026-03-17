Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия: дети учат русский язык. Моей семье нравится Москва

Комментарии

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о быте в России, а также рассказал, как его семья относится к жизни в Москве.

— Мы живём сразу за выездом из города. Дети ходят в хорошую школу, учат русский язык. Сын уже научился считать до 15, ему очень нравится. Дружит с местными ребятами. Это здорово. Стараемся почаще выбираться в центр. Гуляем по паркам, недавно были в цирке. Моей семье нравится Москва.

— В прошлом году ты женился. Как прошло торжество?
— Мы вместе уже 12 лет, поэтому не видели смысла делать свадьбу очень масштабной. Это был просто праздник для близких. И получился один из лучших дней в моей жизни. Так сложилось, что мы долго не могли организовать церемонию. Я уехал играть в Европу совсем юным, а жена тогда ещё училась и должна была остаться на Тринидаде. Я жил один в Нидерландах и Израиле. И только после пандемии жена вместе с нашим сыном присоединились ко мне в Греции. Думаю, такие сложности только сплотили нас. Хочу прожить с этим человеком до конца своих дней, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android