Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Дмитрий Черышев: в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал» интрига будет до последнего

Бывший тренер молодёжного состава мадридского «Реала» Дмитрий Черышев высказался об интриге в противостоянии «Манчестер Сити» с «Королевским клубом» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой встрече «сливочные» одержали победу (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Реал Мадрид
«Почему вы думаете, что в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал» интрига умерла? Интрига будет до последнего. Вспомните, когда «ПСЖ» с Эмери обыграл «Барселону» со счётом 4:0, а потом получили шесть в ответном матче. Здесь обе команды будут настраиваться только на победу.

Задел в три мяча — это много. Однако уровень футболистов в атаке обеих команд очень высок. Представьте, 10 минут — бум, бум — 2:0. Что дальше? Просто одним не повезло, а у других залетело. Вы представляете, какая интрига в оставшиеся 80 минут? «Реал» и «Манчестер Сити» — это игроки высочайшего класса. Но, конечно, задел в три мяча — это много», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: для Гвардиолы не всё потеряно
