Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Левандовски готов пойти на снижение зарплаты ради продления контракта с «Барселоной» — MD

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски намерен остаться в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo. Действующее соглашение игрока с сине-гранатовыми истекает в июне 2026 года.

По информации источника, приоритет форварда — остаться в каталонском клубе. Он готов пойти на понижение зарплаты и принять менее значимую роль в составе ради продления соглашения контракта. Отмечается, что стороны пока не вели переговоров.

37-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и тремя результативными передачами. За «Барселону» поляк выступает с 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн.

