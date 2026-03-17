Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Спартака» Глушаков высказался о возможной работе тренером

Комментарии

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков высказался о возможной тренерской карьере.

«С одной стороны, хочу быть тренером. С другой — не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что мне делать. Понимаю всю концепцию, систему, машину, как это всё работает. Вспоминаю Сёмина, Газзаева, Романцева, Бердыева — это люди, которые управляли командой, достигали положительного результата и выигрывали.

А на данный момент это сложно. Ты строишь под себя команду, а я понимаю, что мне не дадут пока под себя её строить, потому что есть спортивные директора, общение с агентами. Пока я не вижу результатов, чтобы кто-то добивался чего-то такого», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

