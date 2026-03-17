«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Аякса» — Тавольери

«Манчестер Юнайтед» официально связался с амстердамским «Аяксом» с целью обсудить возможные условия сделки по переходу крайнего нападающего Мики Годтса. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, ожидается, что на 20-летнего вингера будет большой спрос и он покинет нынешний клуб грядущим летом.

В нынешнем сезоне Годтс принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

