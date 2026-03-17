Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри ответил на критику игрового стиля «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри ответил на критику игрового стиля «канониров». Ранее некоторые эксперты и болельщики отметили, что лондонская команда во многом полагается на стандартные положения.

«Многие люди хотят, чтобы чемпионом стал кто угодно, кроме «Арсенала». Во времена своей игровой карьеры я желал чемпионства «Ливерпулю», чтобы Джейми [Каррагер] и Стиви [Джеррард] взяли этот трофей. Нравится мне «Ливерпуль» или нет, обычно болеешь за аутсайдера, за команду, которая не смогла добиться успеха или потерпела неудачу. Но почему-то многие не хотят, чтобы «Арсенал» выиграл чемпионат.

Мне как болельщику «Арсенала» не обязательно должно нравиться то, как играет команда, но я, безусловно, отношусь к этому с уважением. Неважно, что нравится мне, неважно, что нравится моей маме или моему папе. Микеля Артету попросили найти путь к победе, и он это сделал. Всё просто. Я хочу, чтобы моя команда выиграла лигу, и так уже 22 года.

Очень долгое время «Арсенал» обвиняли в неспособности удержать преимущество, в том, что он не выдерживает давления. Могут ли они побеждать некрасиво? Именно это команда и делает, и делает это мастерски. Теперь, когда они это делают, люди недовольны», — приводит слова Анри Sky Sports.

