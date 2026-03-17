Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков назвал три вещи, которые изменил бы в российском футболе

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков назвал вещи, которые хотел бы изменить в отечественном футболе.

— Если бы ты был футбольным функционером, который принимает большие решения, три момента, которые ты изменил бы в российском футболе?
— Убрал бы агентов, повысил бы зарплаты тренерам детским и для болельщиков вернул бы пиво на стадион, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Денис Глушаков завершил футбольную карьеру в 2025 году. Всего в его активе 381 матч в Мир Российской Премьер-Лиге. В них полузащитник отметился 60 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

