Кисляк сообщил, что у ЦСКА нет нервозности в преддверии матча с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос об эмоциональном состоянии команды в преддверии ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 17 марта.

– Какое эмоциональное состояние у ЦСКА? К этой игре подходите спокойно или есть нервозность?

– Нет. Точно могу сказать, что нет никакой нервозности. Мы спокойны, уверены в своих силах. К этому матчу подошли уверенно, готовы играть.

Жду прежде всего хорошую игру. С «Краснодаром» всегда получаются хорошие, жаркие игры. И, конечно, хочется, чтобы этот матч закончился с положительным результатом для нас, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».

В первой встрече ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 3:1.

