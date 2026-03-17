Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кисляк сообщил, что у ЦСКА нет нервозности в преддверии матча с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос об эмоциональном состоянии команды в преддверии ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 17 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1'

– Какое эмоциональное состояние у ЦСКА? К этой игре подходите спокойно или есть нервозность?
– Нет. Точно могу сказать, что нет никакой нервозности. Мы спокойны, уверены в своих силах. К этому матчу подошли уверенно, готовы играть.

Жду прежде всего хорошую игру. С «Краснодаром» всегда получаются хорошие, жаркие игры. И, конечно, хочется, чтобы этот матч закончился с положительным результатом для нас, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».

В первой встрече ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 3:1.

