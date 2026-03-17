Кисляк сообщил, что у ЦСКА нет нервозности в преддверии матча с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос об эмоциональном состоянии команды в преддверии ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится сегодня, 17 марта.
– Какое эмоциональное состояние у ЦСКА? К этой игре подходите спокойно или есть нервозность?
– Нет. Точно могу сказать, что нет никакой нервозности. Мы спокойны, уверены в своих силах. К этому матчу подошли уверенно, готовы играть.
Жду прежде всего хорошую игру. С «Краснодаром» всегда получаются хорошие, жаркие игры. И, конечно, хочется, чтобы этот матч закончился с положительным результатом для нас, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».
В первой встрече ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 3:1.
