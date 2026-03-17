Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Защитник «Барселоны» Кубарси поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом» в ЛЧ

Защитник «Барселоны» Кубарси поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом» в ЛЧ
Комментарии

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал о своём настрое на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» после ничьей в первой игре (1:1). Встреча состоится в среду, 18 марта, и начнётся в 20:45 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Это очень важный матч, двухматчевое противостояние, которое мы должны выиграть любой ценой. Мы играем ответную встречу дома после, я бы сказал, хорошего результата на выезде, и при полной поддержке всех болельщиков мы постараемся пройти дальше.

— В какой физической форме команда подходит к завтрашней игре? У вас осталось ещё два матча до перерыва на встречи сборных.
— Мы чувствуем себя очень хорошо. Думаю, нам удалось немного восстановить силы благодаря дополнительному отдыху. Мы подходим к матчу с хорошей динамикой, с хорошими результатами, и команда играет хорошо. Конечно, когда играешь каждые три дня, у тебя не так много времени на восстановление, но нужно пытаться найти эти небольшие промежутки, эти короткие моменты, чтобы уже ментально настроиться на следующий матч, на следующий этап соревнований. Так что я думаю, что всё очень хорошо и завтра мы выйдем на поле с полной самоотдачей, как всегда, — приводит слова Кубарси Marca.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место. На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3.

Материалы по теме
Харви Барнс объяснил, почему нельзя проявлять слишком много уважения к «Барселоне»
